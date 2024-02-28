Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян на 7,8%

Фото: depositphotos/Deacons_docs

Росстат заявил о росте реальных зарплат россиян в 2023 году на 7,8%. Об этом пишет издание "Прайм".

Там уточнили, что в декабре прошлого года реальные зарплаты граждан выросли на 8,5% в годовом выражении. Как напомнили эксперты, под реальной зарплатой понимают среднюю заработную плату, которую скорректировали на уровень инфляции.



В 4-м квартале года рост зарплат составил 15,5% по отношению к годовым значениям, уточнили в Росстате. По данным аналитиков, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2023 году составила, 73,7 тысячи рублей.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%.

Позднее российский лидер потребовал от Кабмина страны и ЦБ РФ увеличить реальные доходы населения. Предполагается снизить уровень бедности до 2030 года.

Пенсии, МРОТ и пособие по уходу за ребенком изменились в РФ в 2024 году