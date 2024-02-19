Путин поручил в 2024 году заняться увеличением реальных доходов граждан

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Владимир Путин потребовал от правительства и Центробанка России провести мероприятия до 2030 года по увеличению реальных доходов населения и снижению уровня бедности в стране. Указ президента РФ размещен на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства призвал удовлетворить растущий внутри страны спрос на товары и услуги, а также снизить напряженность на рынке труда, например, с помощью повышения эффективности системы профессионального и дополнительного образования.

Также российский лидер указал на необходимость продолжить укрепление финансового, экономического и технологического суверенитета РФ, а также развитие международных платежей.

При этом Путин поручил правительству РФ и Центробанку в 2024 году уделить внимание защите материнства и детства, поддержке семей, укреплению семейных ценностей.

Отчет по достижению поставленных задач кабмин должен предоставить до 15 марта, 1 июня и 1 декабря 2024 года. Ответственными за выполнение поручения стали председатель правительства России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов, а также глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее Путин на совещании с правительством РФ заявил, что зарплаты в России за 10 месяцев 2023 года выросли в реальном выражении на 7,7%. По словам президента РФ, такой показатель является неплохим.



Путин: реальная зарплата в России по итогам 2023 года вырастет примерно на 8%