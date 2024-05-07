ХАМАС в рамках соглашения готов обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных

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Палестинское движение ХАМАС на первом этапе соглашения с Израилем готово обменять каждую пленную женщину-солдата на 50 заключенных. Об этом со ссылкой на документ соглашения сообщает РИА Новости.

"ХАМАС освобождает всех выживших израильских женщин-солдат, Израиль освобождает 50 заключенных из своих тюрем на каждую освобожденную израильскую женщину-солдата (30 пожизненно-заключенных, 20 приговоров) из списков, предоставленных ХАМАС", – указано в документе.

Соглашение о перемирии с Израилем также предусматривает выезд за пределы сектора Газа через границу с Египтом на лечение не менее 50 палестинских участников боевых действий. Кроме того, в соглашении предусмотрен обмен телами и останками погибших с обеих сторон.

Полное прекращение боевых действий, согласно документу, предусмотрено на второй месяц действия перемирия. Последний же этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает полное снятие блокады с анклава.

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания уведомил Катар и Египет во время проведения переговоров о согласии с их условиями по достижению перемирия в секторе Газа.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда радикалы из сектора Газа выпустили тысячи ракет в сторону Израиля. Они также захватили мирных жителей и военных в качестве заложников. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

