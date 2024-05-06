Шольц заявил, что в ЕС договорились направить 90% доходов с активов РФ на оружие Киеву

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о достижении в ЕС консенсуса по использованию 90% доходов от замороженных в Европе российских активов на военные нужды Киева. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ сообщает ТАСС.

"У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов. Это значительная сумма, которая составляет насколько миллиардов в год", – заявил Шольц на пресс-конференции в Латвии.

По его словам, в ЕС были достигнуты договоренности о том, что около 90% этих средств планируется использовать для оборонительных целей Украины, при этом без обязательства закупать вооружения в Европе.

В Кремле ранее сообщили, что в случае изъятия активов Россия будет бесконечно отстаивать свои интересы в судах – конфискация ее активов станет гвоздем в гроб западной экономической системы. Кроме того, иностранные инвесторы и государства в случае конфискации российских активов на Западе будут 10 раз думать, прежде чем вкладывать туда деньги, считают в Москве.

Между тем эксперты считают, что в качестве ответа на возможную конфискацию замороженных активов на Западе, Россия может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа "С".