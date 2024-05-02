Reuters: РФ может изъять активы иностранных инвесторов со счетов типа "С"

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Отвечая на конфискацию замороженных активов на Западе, Россия может изъять финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые сейчас хранятся на специальных счетах типа "С". Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на опрошенных экспертов.

По словам управляющего одной инвестиционной компании Владимира Язева, такое действие пойдет на пользу государству. Он также не исключает блокировку небиржевых активов, принадлежащих недружественным странам, в которые входят налоги, гранты и частные пожертвования.

При этом, как считает другой эксперт, в случае отказа нерезидентов в участии обмена активами последует конфискация или обращение взыскания.

Ранее в Китае заявили, что РФ ответила США на заморозку активов. По их данным, Москва увидела, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из РФ, поэтому суд решил заморозить все активы на территории государства, включая не только движимое и недвижимое имущество, но и акции российской "дочки" конгломерата.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что конфискация российских активов станет гвоздем в будущий гроб экономической системы Запада. Он отметил, что в РФ находятся западные деньги различных структур, которыми Россия может воспользоваться.