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Россия ответила Западу на заморозку активов, пишет китайское издание Sohu.

"Россия наконец сделала ход – теперь США попадут в безвыходное положение и останутся без пути к отступлению", – пишут журналисты.

По их данным, Москва увидела, что американский банк JPMorgan Chase собирается сбежать из РФ, поэтому суд решил заморозить всего активы на территории государства, включая не только движимое и недвижимое имущество, но и акции российской "дочки" конгломерата.



Это, по словам издания, стало ответом на политику США по замораживанию российских активов. Журналисты подчеркнули, что в этом Вашингтон просчитался.

"Москва не Токио, с ней надо обходиться по-хорошему, а не по-плохому", – указали там.

Ранее палата представителей Конгресса США на заседании утвердила законопроект о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Также конгрессмены одобрили проект о выделении дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов.