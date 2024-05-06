Пожар на кирпичном заводе в Смоленске локализован на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар, охвативший цех по производству кирпича в Смоленске на территории завода, локализован на площади двух тысяч квадратных метров. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 67 человек и 23 единиц техники.

О пожаре в Смоленске стало известно вечером 6 мая. Тогда в МЧС РФ заявляли о распространении огня на площади 1,5 тысячи "квадратов".

До этого возгорание было замечено на овощехранилище в Крыму. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако к моменту локализации открытого огня площадь увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов".

Позже специалисты смогли потушить огонь. В ликвидации возгорания участвовали 37 человек и 11 единиц техники.