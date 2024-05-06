06 мая, 22:51Происшествия
Пожар на кирпичном заводе в Смоленске локализован на площади 2 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Пожар, охвативший цех по производству кирпича в Смоленске на территории завода, локализован на площади двух тысяч квадратных метров. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают 67 человек и 23 единиц техники.
О пожаре в Смоленске стало известно вечером 6 мая. Тогда в МЧС РФ заявляли о распространении огня на площади 1,5 тысячи "квадратов".
До этого возгорание было замечено на овощехранилище в Крыму. Изначально площадь пожара составляла 800 квадратных метров, однако к моменту локализации открытого огня площадь увеличилась до 1,8 тысячи "квадратов".
Позже специалисты смогли потушить огонь. В ликвидации возгорания участвовали 37 человек и 11 единиц техники.
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