05 мая, 18:22Происшествия
Овощехранилище загорелось на площади 800 квадратных метров в Крыму
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Огонь охватил овощехранилище в Крыму. Пламя распространилось на 800 квадратных метров. МЧС РФ рассказало о случившемся в своем телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что к тушению привлекли 37 спасателей и 11 единиц техники.
Днем ранее в селе Белоглинка в Крыму загорелся одноэтажный склад. Огонь распространился на 1000 квадратных метров. В борьбе с возгорание задействовали 72 человек и 21 единицу техники.
Пожарным удалось локализовать, а затем и ликвидировать пожар.
Пожар потушили в административном здании на улице Буракова