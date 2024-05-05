Овощехранилище загорелось на площади 800 квадратных метров в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огонь охватил овощехранилище в Крыму. Пламя распространилось на 800 квадратных метров. МЧС РФ рассказало о случившемся в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что к тушению привлекли 37 спасателей и 11 единиц техники.

Днем ранее в селе Белоглинка в Крыму загорелся одноэтажный склад. Огонь распространился на 1000 квадратных метров. В борьбе с возгорание задействовали 72 человек и 21 единицу техники.

Пожарным удалось локализовать, а затем и ликвидировать пожар.

