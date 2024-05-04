Пожарные локализовали возгорание на складе в Крыму

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в Крыму. МЧС РФ рассказало о происшествии в телеграм-канале ведомства.

"В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1 000 квадратных метрах. Всего на месте работают 72 специалиста и 21 единица техники", – уточняется в публикации.

О пожаре в населенном пункте Белоглинка стало известно вечером в субботу, 4 мая. Изначально для тушения возгорания в складском помещении привлекли 60 спасателей и 14 единиц техники.

До этого склад с автозапчастями загорелся на площади 4 тысячи квадратных метров в Новосибирске.

