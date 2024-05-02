Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 мая, 12:11

Происшествия

Склад с автозапчастями загорелся в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "НГС — новости Новосибирска"

Склад с автозапчастями загорелся на площади 4 тысячи квадратных метров в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На данный момент ликвидацией пожара занимаются более 50 специалистов и 16 единиц техники. Другие подробности уточняются.

Ранее произошло возгорание в двухэтажном административном здании в Москве. Огонь распространился до 800 квадратных метров, охватив два этажа и кровлю. Спустя время пожарные смогли локализовать открытое горение, а после – полностью ликвидировать.

Двухэтажное здание загорелось на Осташковской улице

Читайте также


происшествияпожаррегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика