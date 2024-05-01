Открытое горение в здании на северо-востоке Москвы ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Открытое горение в двухэтажном административном здании по адресу Осташковская улица, дом 4, строение 6, ликвидировано. Об этом МЧС России сообщило в своем телеграм-канале.

О возгорании стало известно 1 мая. Предварительная площадь пожара составила 800 квадратных метров.

По информации МЧС РФ, огонь распространился на два этажа здания и кровлю. Для тушения огня привлекли более 70 человек и 22 единицы техники. Спустя время пожарные смогли локализовать возгорание.

До этого сообщалось, что сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение в СНТ Читинского района Забайкальского края, которое охватило около 30 дачных построек, а позже перекинулось на лесной массив. Предварительно, площадь возгорания составила 1,2 тысячи "квадратов". В тушении пожара участвуют почти 120 человек и 30 единиц техники.