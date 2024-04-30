Обрывы ЛЭП могли стать причинами пожаров в Бурятии

Пожар в Улан-Удэ локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. По данным МЧС России, пострадавших нет. Причиной возгорания называют обрыв ЛЭП из-за сильного ветра, который перенес огонь на частные жилые дома.

Мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков сообщил об эвакуации жителей из опасных районов. Также из-за стихии в городе есть нарушения электроснабжения, повреждены ограждения, кровли домов, коммуникации и остановки.

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