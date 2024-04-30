Новости регионов: пожар повредил четыре дачных дома в Хабаровске

В Хабаровске крупный ландшафтный пожар повредил четыре дачных дома. Он распространился на 5,5 километра. Сухая трава загорелась на острове Дачный в день открытия речной навигации. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Между тем уровень воды в реке Ишим в Тюменской области практически перестал подниматься. Как сообщают специалисты, он остановился на отметке выше 12 метров. Продолжается экстренная эвакуация. Спасатели круглосуточно откачивают воду и укрепляют насыпи.

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