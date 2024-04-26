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26 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: шторм разрушил тысячи домов в Индии

Новости мира: шторм разрушил тысячи домов в Индии

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Разрушительный шторм обрушился на район Ганджам на востоке Индии. Порывы ветра, достигавшие 30 метров в секунду, с корнями вырвали деревья, повалили опоры ЛЭП и повредили тысячи жилых домов и заведений. Кроме того, пострадал и местный футбольный стадион.

Тем временем африканские правозащитные организации заявляют о резне в Буркина-Фасо. Согласно их отчетам, в конце февраля 2024 года люди в военной в форме взяли в плен, а затем расстреляли жителей двух деревень. Жертвами стали 223 человека, 25% из них – дети.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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