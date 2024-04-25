Пассажирка круизного лайнера "Сергей Дягилев" рассказала, какие условия созданы на судне

Пассажирка круизного лайнера "Сергей Дягилев", который задерживается на Северном речном вокзале уже более суток, рассказала, какие условия созданы для людей на судне. Так, она отметила высокий уровень сервиса, вкусное питание и развлекательную программу для детей.

Также известно, что в каждой каюте есть собственный душ, туалет, телевизор и кондиционер. Пока судно не отчалило, пассажиры либо находятся на его борту, либо прогуливаются по набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

