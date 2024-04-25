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25 апреля, 18:15

Происшествия

Пассажирка круизного лайнера "Сергей Дягилев" рассказала, какие условия созданы на судне

Пассажирка круизного лайнера "Сергей Дягилев" рассказала, какие условия созданы на судне

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Пассажирка круизного лайнера "Сергей Дягилев", который задерживается на Северном речном вокзале уже более суток, рассказала, какие условия созданы для людей на судне. Так, она отметила высокий уровень сервиса, вкусное питание и развлекательную программу для детей.

Также известно, что в каждой каюте есть собственный душ, туалет, телевизор и кондиционер. Пока судно не отчалило, пассажиры либо находятся на его борту, либо прогуливаются по набережной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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