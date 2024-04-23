Новости мира: в Ливии объявили выходные и отменили авиарейсы из-за песчаной бури

Небо в Ливии окрасилось в оранжевый цвет из-за песчаной бури. Песок несет из пустыни Сахара. В связи с этим на востоке страны объявили выходные и отменили авиарейсы в городе Бенгази. Людей просят не выходить из дома.

Тем временем Финляндию заметает снегом. В Хельсинки за сутки выпала четверть метра осадков, что является аномалией для этого региона в апреле. Последний раз подобное погодное явление было зафиксировано 40 лет назад.

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