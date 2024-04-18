Новости мира: польские фермеры возобновили блокаду двух переездов на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили блокаду двух переездов на границе с Украиной. Об этом сообщают местные СМИ. Протестующие заявляют, что соглашения с правительством не были реализованы. Аграрии пропускают через границу только по одному грузовику в час, но легковые машины при этом не задерживают. Сельхозпроизводители требуют ограничить ввоз дешевой продукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства. Также фермеры недовольны программой Евросоюза "Зеленый курс".

Пожар в историческом здании биржи в Копенгагене не могут потушить в течение трех суток. Огонь уничтожил большую часть 400-летней постройки, знаменитый шпиль рухнул. Пожарные пытаются спасти внешние стены. Параллельно с тушением огня идут работы по укреплению фасада здания, чтобы не дать ему обрушиться на улицу.

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