Байден оговорился, поблагодарив за поддержку народа Чехословакии

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Президент США Джо Байден вновь допустил оговорку в публичной речи, поблагодарив премьер-министра Чехии Петра Фиалу за поддержку народа Чехословакии. Об этом сообщает РИА Новости.

"Не могу выразить, до какой степени мы ценим вашу прямолинейность и поддержку народа Чехословакии", – заявил американский президент.

Сразу после оговорки Байден исправился, уточнив, что имел в виду Чешскую Республику и поддержку с ее стороны народа Украины.

Он также выразил благодарность Чехии за предоставленную Киеву военную помощь, включая артиллерийские снаряды.

Ранее Байден рассказал, что в 2021 году ему удалось пообщаться с канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался еще в 2017 году. За несколько дней до этого, президент США заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

