Байден на встрече со спонсорами пошутил, что хочет залезть на дерево

Фото: ТАСС/AP/Susan Walsh

Американский лидер Джо Байден во время встречи со спонсорами своей кампании пошутил, что хочет залезть на дерево. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Встреча проходила в частной резиденции, куда допустили узкий круг журналистов президентского пула. По словам одного из репортеров, Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что "не хочет домой".

Однако позже журналист добавил, что осталось неясным, шутил ли глава Белого дома на самом деле.

Ранее Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил одну и ту же историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию на пост главы государства.

До этого американский президент врезался в флаг Бразилии, когда поднимался на сцену в ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН, а после забыл пожать руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве по итогам их совместного выступления.

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