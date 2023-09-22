Байден дважды рассказал одну и ту же историю

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Президент США Джо Байден с перерывом в несколько минут почти дословно повторил одну и ту же историю на мероприятии со спонсорами своей кампании по переизбранию на пост главы государства. Об этом со ссылкой на расшифровку его речи сообщает РИА Новости.

На мероприятии, прошедшем в Нью-Йорке в частной резиденции, нынешний глава США рассказывал присутствующим о том, как принял решение стать президентом.

По словам Байдена, он не хотел баллотироваться на пост главы государства после работы на посту вице-президента в администрации бывшего президента США Барака Обамы, однако изменил свое решение после выступления ультраправых в августе 2017 года в штате Виргиния.

Через несколько минут глава государства вернулся к этой истории и повторил ее почти слово в слово.

Ранее Байден во время пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов. В какой-то момент президент США начал перебирать заготовленные к выступлению шпаргалки, пытаясь разобраться, кто еще должен задать ему вопросы.



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