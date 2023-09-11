Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое

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Президент США Джо Байден на пресс-конференции во вьетнамском Ханое запутался в порядке поступления вопросов от журналистов, сообщает РИА Новости.

"Давайте посмотрим. Просто я следую своему порядку", – сказал он, после чего запнулся и прервал выступление. Затем в зале раздался смех.

Американский лидер начал перебирать заготовленные к выступлению шпаргалки в попытках разобраться, кто еще должен задать ему вопросы. В итоге он попросил помощи у персонала.

"Есть ли кто-то, кто не задал вопрос? Нет, я не к вам обращаюсь. Мне сказали, что будет пять вопросов", – сказал глава Белого дома.

Байден неоднократно оговаривается на публике. Выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, он заявил, что Россия может закончить конфликт, как только перестанет атаковать российские территории.

Иногда американский президент забывает имена – так, во время своего выступления, Байден забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса и назвал его "парнем, который согласился на эту работу".

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