Байден забыл имя одного из американских министров во время выступления

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден забыл имя министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса во время своего выступления. Об этом сообщает газета "Известия".

Отмечается, что Байден не смог вспомнить имя и фамилию министра, а когда обращался к нему, то не стал вдаваться в детали, назвав его парнем, который согласился на эту работу.

"Министр внутренней безопасности, парень, который устроился на эту работу, cпасибо, что согласился на эту работу", – сказал президент США.

Ранее Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после своего выступления, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта в США. После того, как он окончил выступление, американский лидер попытался найти выход, к нему подошел помощник и подсказал, куда стоит идти.

До этого президент США поздравлял правозащитницу Арндрею Уотерс Кинг, жену Мартина Лютера Кинга III, исполнением песни Happy Birthday, но забыл ее имя.



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