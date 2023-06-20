Байден заявил, что занимается внешней политикой уже 207 лет

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Американский лидер Джо Байден заявил, что разбирается во внешней политике не меньше, чем бывший госсекретарь Генри Киссинджер, пошутив, что занимается деятельностью в этой сфере последние 207 лет. Об этом пишет издание Bloomberg.

"Я сейчас скажу нечто вопиющее. Я думаю, что знаю об американской внешней политике не меньше, чем кто-либо из ныне живущих, в том числе Киссинджер... Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет", – заявил Байден в ходе выступления в Калифорнии.

В СМИ указали, что 80-летний президент таким образом пошутил о своем возрасте.

Не так давно одному из самых известных американских политиков Киссинджеру исполнилось 100 лет. За свой профессиональный путь он осуществил множество международных маневров: разрядку в отношениях Штатов и СССР, договоры в сфере контроля над вооружениями и так далее.



Байдену, в свою очередь, в этом году исполнится 81 год. Он является самым пожилым президентом в американской истории. СМИ не раз ловили политика на оговорках, фиксировали его падения с лестниц. Из последнего – Байден назвал премьер-министра Великобритании Риши Сунака президентом.

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