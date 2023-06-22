22 июня, 23:18В мире
Байден перепутал гимны США и Индии во время встречи с премьером Моди
Фото: AP Photo/Evan Vucci
Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Белом доме перепутал гимн своей страны с индийским. Об этом сообщает издание New York Post.
Так, услышав индийский гимн, американский президент положил руку на сердце и простоял в таком положении примерно 15 секунд. Затем он, вероятно, осознал свою ошибку и медленно опустил руку.
Действующий глава Белого дома часто попадает в неловкие ситуации, из-за чего появляются дискуссии о его плохом психическом и физическом здоровье. К примеру, ранее Джо Байден перепутал должность премьер-министра Японии Фумио Кисиду, назвав его президентом.
До этого американский президент перепутал на год дату смерти своего деда.
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