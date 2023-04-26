Президент США Джо Байден перепутал дату смерти собственного деда

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Президент США Джозеф Байден перепутал на год дату смерти своего деда, сообщает организация Media Research Center.

"Только подумайте: мой дедушка, которого я никогда не видел, умер в той же больнице, где спустя две недели родился я", – заявил Байден в выступлении на конференции строительных профсоюзов Северной Америки.

Однако в исследовательском центре указали, что дед американского президента умер 26 сентября 1941 года в штате Мэрилэнд. При этом сам Байден родился 20 ноября 1942 года в соседнем штате Пенсильвания.

Ранее Байден объявил, что примет участие в президентских выборах США в 2024 году. По этом случаю республиканцы запускают сайт по проверке достоверности слов действующего американского лидера. В Республиканской партии считают, что Байден неоднократно создавал кризисы и лгал об ущербе, который наносит стране.