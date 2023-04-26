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09:15

Политика

Байден объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году

Байден объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году

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Американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента Соединенных Штатов в 2024 году. В случае, если он сможет победить, в начале второго президентского срока главе Белого дома будет 82 года.

По этому поводу газета Times нарисовала эмблему его будущей кампании. Надпись гласит: "не столько бегает, сколько шаркает". Так издание, вероятно, пытается намекнуть на постоянные попытки американского лидера пробежаться перед фотокорреспондентами и операторами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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