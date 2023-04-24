Конфликтующие стороны в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа

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Вооруженные силы Судана и Силы быстрого реагирования (СБР) республики согласились ввести общенациональное прекращение огня с полуночи 24 апреля на 72 часа. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Чтобы поддержать долгосрочное прекращение боевых действий, США будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами и суданскими гражданскими заинтересованными сторонами, чтобы помочь в создании комитета по надзору за переговорами, заключением и реализацией постоянного прекращения боевых действий и гуманитарных договоренностей в Судане", – приводятся слова Блинкена на сайте американского дипведомства.

Вооруженные столкновения между армией республики и суданским спецназом начались 15 апреля. Согласно данным диппредставительства РФ, почти всех российских граждан, находящихся в Хартуме, удалось эвакуировать из опасных районов.

Посол РФ в Судане Андрей Черновол сообщил, что Россия взвешивает риски и прорабатывает различные сценарии в вопросе эвакуации своих граждан из Судана.