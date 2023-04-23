Байден заявил, что ВС США по его приказу эвакуировали американских госслужащих из Судана

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Американские ВС по приказу президента США Джо Байдена эвакуировали госслужащих Штатов с территории Судана. Об этом со ссылкой на заявление хозяина Белого дома сообщает ТАСС.

"Сегодня по моему приказу американские военнослужащие провели операцию по эвакуации госслужащих США из Хартума", – сообщил Байден.

Он выразил благодарность Джибути, Эфиопии и Саудовской Аравии, которые, по его словам, сыграли решающую роль в успехе операции.

Президент подчеркнул, что получает регулярные отчеты о текущей работе по оказанию посильной помощи американцам в Судане.

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что госслужащие США были эвакуированы вместе с членами их семей. Работа посольства США в Судане приостановлена, но Госдепартамент "продолжит оказывать американцам в Судане помощь в планировании их собственной безопасности", заявил он.

Ранее посол России в Судане Андрей Черновол заявил, что почти все россияне, находящиеся в зоне боевых действий в Хартуме, были эвакуированы в посольство РФ в Судане. Он рассказал, что в Нубийской митрополии на линии боевого соприкосновения осталась женщина с ребенком и подчеркнул, что посольством были предприняты уже не один десяток попыток вызволить их оттуда.

На данный момент они находятся в безопасности за стенами метрополии, но попытки вызволить их оттуда продолжаются каждый день.

Вооруженные столкновения между армией страны и суданским спецназом начались 15 апреля. Гражданам России, находящимся на территории Судана, было рекомендовано не подходить к окнам и не выходить на улицу.