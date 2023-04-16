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Происшествия

Россиянам, которые находятся в Судане, рекомендовали не покидать дома

Россиянам, которые находятся в Судане, рекомендовали не покидать дома

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Россиянам, которые сейчас находятся в Судане, рекомендовали не покидать дома и не подходить к окнам. В стране накануне вспыхнули вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования.

Бои с использованием тяжелой техники продолжались в столице Судана возле Республиканского дворца, в районе расположения главного командования вооруженных сил, центрального рынка, у военных баз и возле аэропорта.

Там, по данным местных СМИ, пострадал самолет, принадлежащий ООН. Кроме того, беспорядки охватили несколько регионов страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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