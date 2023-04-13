Ученица петербургской школы рассказала о мотивах мальчика, устроившего стрельбу

Фото: телеграм-канал SHOT

Шестнадцатилетний школьник, устроивший стрельбу в петербургской школе, хотел таким образом пошутить. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на одну из учениц школы.

Девочка добавила, что после случившегося занятия в школе не отменили.

"Там были железные шарики, и он по приколу стрелял сначала на улице в прохожих, а потом в школе", – рассказала она.

Школьница также сообщила о пострадавших, которым вызвали бригаду скорой помощи.

"Полиция забрала тех, кто в тот момент был там, и тот самый мальчик, который стрелял, объяснил все это тем, что это была шутка", – добавила она.

Ранее сообщалось, что ученик центра образования в Калининском районе Санкт-Петербурга отрыл стрельбу внутри школы и за пределами здания. Мальчик стрелял из пневматического пистолета. В результате случившегося пострадали четыре человека.

После этого региональное следственное управление СК РФ возбудило дело на ученика по части 2 статьи 213 "Хулиганство". Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.



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