ВСУ потеряли более 315 бойцов на донецком направлении – Минобороны РФ

Фото: АР/Efrem Lukatsky

Украинские силы потеряли свыше 315 бойцов за сутки на донецком направлении. Министерство обороны России рассказало о ходе спецоперации РФ на Украине в своем официальном телеграм-канале.

"Общие потери противника за сутки на данном направлении составили более 315 военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и "Мста-Б", а также боевая машина РСЗО "Град", – говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что ракетные войска, артиллерия, а также авиация "Южной" группировки войск поддерживают наступление в районе Артемовска. Здесь удалось совершить шесть вылетов самолетов и успешно добиться выполнения 57 огневых задач, добавили в министерстве.

Кроме того, российские силы поразили украинские войска в районах Красного, Калиновки и Богдановки в ДНР.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что бойцы "Вагнера" ведут боевые действия по овладению кварталами в западных районах Артемовска. По данным ведомства, ЧВК пресекает попытки ВСУ доставить в город боеприпасы и ввести резервы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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