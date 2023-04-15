В МО РФ сообщили, что оставшиеся в Артемовске бойцы ВСУ разрушают объекты инфраструктуры

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Украинские военнослужащие, отступая в Артемовске, специально уничтожают объекты городской инфраструктуры. Об этом министерство обороны РФ рассказало в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации России на Украине.

Ведомство отмечает, что наиболее ожесточенные бои в настоящее время идут именно в этом населенном пункте.

"Оставшиеся в Артемовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск", – говорится в публикации.

В свою очередь, бойцы ЧВК "Вагнер" продвинулись вперед и овладели двумя кварталами на северной и южной окраинах Артемовска.

Ранее один из командиров группы "Вагнер" сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются удержать город при помощи тактики "живых щитов". По его словам, они не пытаются сформировать грамотную оборону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Позиции украинской пехоты уничтожены в одном из районов СВО

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