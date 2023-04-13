15:34Политика
Пригожин призвал не торопиться с заявлениями о полном окружении Артемовска ВС РФ
Фото: AP Photo/Libkos
Сейчас под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ находится более 80% всей территории Артемовска, поэтому говорить о его полном окружении пока рано. Об этом сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".
"ВСУ продолжают подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту. Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано", – приводят слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.
По словам Пригожина, оставшиеся части города сопротивляются упорно.
До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска практически блокировали группу украинской армии в Артемовске. По его словам, войска противника оказались практически заблокированы на западе города.
Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее сообщил , что ВС РФ осуществляют контроль над всеми административными зданиями в городе. Он подтвердил ожесточенные бои в районе железной дороги и заявил, что единственным выходом для украинских войск является сдача в плен.
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