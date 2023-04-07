Пригожин сообщил об ожесточенных боях в районе железнодорожного вокзала Артемовска

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Вооруженные силы России ведут ожесточенные бои с украинской армией недалеко от железнодорожного вокзала в Артемовске. Об этом сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Что касается железнодорожного вокзала, действительно, подразделения ЧВК "Вагнер" ведут там ожесточенные бои", – приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Ранее в ДНР сообщили, что российская армия взяла под контроль железнодорожную станцию в Артемовске.

По данным советника врио главы ДНР Яна Гагина, ВСУ потеряли в Артемовске от 15 до 20 тысяч военных. Путь на Часов Яр сейчас также находится под контролем ВС РФ, добавил он.



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