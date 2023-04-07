Минобороны РФ заявило об уничтожении 260 военных ВСУ на донецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы устранили около 260 украинских военных на донецком направлении. Об этом министерство обороны РФ рассказало в своем официальном телеграм-канале, опубликовав ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

"В результате активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено три танка, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также около 260 украинских военнослужащих", – говорится в публикации.

Ранее военный эксперт и политолог Андрей Кошкин заявил, что российские военные готовы к любым вариантам развития событий на линии соприкосновения. Он утверждает, что в зоне СВО инициатива ВС РФ подавляет желание ВСУ проводить активные действия, связанные с попыткой прорвать какой-либо участок.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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