В ДНР сообщили, что ВС РФ заняли железнодорожную станцию в Артемовске

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Бойцы Вооруженных сил Российской Федерации заняли железнодорожную станцию в Артемовске. Об этом заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

"Практически весь город в руках наших военных. Самое главное, что промзона АЗОМа уже достаточно давно освобождена нашими силами – это был последний тяжелый рубеж. После чего была занята и станция Бахмут-1", – сказал Гагин в эфире телеканала "Россия 1".

По словам советника, действия российских бойцов заставили противника хаотично отступить на слабо подготовленные рубежи. Он считает, что Вооруженные силы Украины в Артемовске потеряли 15–20 тысяч человек.

Гагин добавил, что в настоящее время у военных киевского режима не получится покинуть город из-за того, что все дороги находятся под артиллерийским контролем российских бойцов, включая путь на Часов Яр.

3 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что юридически Артемовск взят под контроль российскими силами. Однако он отметил, что в западных районах города все еще сосредоточены силы противника.

6 апреля Пригожин рассказал, что ВСУ не отступают из Артемовска, бойцы украинской стороны организовали оборону внутри города: сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала.

Он подчеркнул, что для положительной динамики следует решить несколько вопросов, в частности убедиться в защищенности российских флангов, организации хорошего командования, а также удостовериться в количестве боеприпасов.



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