Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что юридически Артемовск взят под контроль российскими силами. Слова Пригожина приводит его пресс-служба в телеграм-канале

"Мы водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.). Юридически Бахмут взят", – сообщил он.

Вместе с тем Пригожин добавил, что в западных районах города все еще сосредоточены силы противника.

Ранее сообщалось, что генеральный штаб ВСУ признал успехи российских войск в Артемовске, отчитавшись об этом в ежедневной сводке.

До этого Евгений Пригожин заявил, что боевые действия за Артемовск привели к практическому устранению Вооруженных сил Украины.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска в Артемовске скоро будут вынуждены сдаться из-за плохого снабжения.

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