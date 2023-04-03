00:47Политика
Пригожин заявил о юридическом взятии Артемовска
"Мы водрузили российский флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память" и флаг ЧВК "Вагнер" на городской администрации Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.). Юридически Бахмут взят", – сообщил он.
Вместе с тем Пригожин добавил, что в западных районах города все еще сосредоточены силы противника.
Ранее сообщалось, что генеральный штаб ВСУ признал успехи российских войск в Артемовске, отчитавшись об этом в ежедневной сводке.
До этого Евгений Пригожин заявил, что боевые действия за Артемовск привели к практическому устранению Вооруженных сил Украины.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские войска в Артемовске скоро будут вынуждены сдаться из-за плохого снабжения.
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