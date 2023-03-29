На Украине признали успехи ВС РФ в Артемовске

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Генеральный штаб ВСУ признал успехи российских войск в Артемовске, отчитавшись об этом в ежедневной сводке, сообщает РИА Новости.

"На бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), имеет частичный успех", – отметили в Генштабе.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что борьба за Артемовск привела к почти полному уничтожению украинской армии. В то же время он признал, что бои "изрядно потрепали" и саму ЧВК.

До этого президент Украины Владимир Зеленский предположил, что международное сообщество и украинский народ начнут подталкивать Киев к компромиссу с Москвой, если город будет сдан. По его мнению, давление при поражении в Артемовске неизбежно.



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