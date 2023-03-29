Зеленский считает, что из-за сдачи Артемовска Киев начнут толкать к компромиссу

Фото: ТАСС/АР/Evgeniy Maloletka

В случае поражения ВСУ в Артемовске международное сообщество и украинский народ начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией, заявил Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

По его мнению, давление при поражении в Артемовске неизбежно. Кроме того, любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск, указал он.

"Наше общество будет чувствовать усталость. Наше общество будет подталкивать меня к компромиссу с ними", – сказал президент Украины, подчеркнув при этом, что пока такого давления не ощущал.

Как отмечает агентство, таким образом Зеленский признал, что проигрыш в битве за Артемовск "будет скорее дорогостоящим политическим поражением, чем тактическим".

Ранее украинский портал сообщал, что российские войска почти полностью окружили Артемовск. По словам командира одной из рот украинского батальона "Айдар" (признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) Евгения Дикого, город на данный момент окружен на четыре пятых. При этом кольцо вокруг Авдеевки замкнулось пока только наполовину, заявил он.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ начало перебрасывать под Артемовск элитные части армии. Это, считает он, говорит о критической ситуации для ВСУ, которые ежедневно теряют там по 200 солдат.



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