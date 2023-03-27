12:11Политика
Переброска в Артемовск элитных частей ВСУ говорит о тяжелой ситуации для Киева – Марочко
Фото: ТАСС/АР/Frank Augstein
Командование украинских войск начало перебрасывать под Артемовск элитные части армии. Их планируют задействовать в качестве обычной пехоты, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он считает, что такие действия показывают критическую для ВСУ ситуацию.
"Украинские СМИ пестрят заголовками, что даже спецподразделения отправляют в Артемовск, чтобы использовать там в качестве пехоты. Это говорит, что там ситуация для украинских войск весьма критическая. Если они уже эти элитные подразделения бросают в эту мясорубку", – цитирует Марочко радиостанция "Комсомольская правда".
По словам подполковника в отставке, за сутки ВСУ теряют под Артемовском 200 военнослужащих.
Ранее Марочко сообщил, что минувшей ночью ВСУ потеряли до 4,5 тысячи человек личного состава погибшими и раненными в боях в районе Артемовска. Так, за прошедшую неделю Киев понес в районе Артемовска около 1,5 тысячи безвозвратных и порядка 3 тысяч санитарных потерь.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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