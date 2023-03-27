Украинские боевики и американские наемники не соблюдают международное право – Полянский

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что некоторые наемники из США, наряду с украинскими националистами, верят в свою безнаказанность и нарушают международное право. Об этом он написал в своем Twitter.

Дипломат сослался на публикацию The New York Times, в которой сообщалось, что некоторые американские наемники верят в то, что им "не стоит беспокоиться насчет международных правил ведения войны на Украине". В статье также отмечалось, что на украинском фронте действуют люди, которым "не позволили бы приблизиться к полю боя под руководством США".

"Добавьте к ним всех украинских националистов, которые делают то же самое, и вы поймете, откуда берется это бесчеловечное обращение с пленными", – написал Полянский.

Ранее сообщалось, что мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине задокументировала не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными. Глава миссии Матильда Богнер указала, что в большинстве случаев преступления совершались сразу после взятия военных в плен, а Киев не пытался каким-либо образом наказать виновных.

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