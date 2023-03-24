Миссия ООН признала не менее 25 случаев расправы над пленными РФ на Украине

Фото: телеграм-канал "Постпредство России при ООН"

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине задокументировала не менее 25 случаев расправы солдат ВСУ над российскими военнопленными. Об этом сообщила глава миссии Матильда Богнер.

"Мы глубоко обеспокоены случаями произвольной казни вплоть до 25 российских военнопленных и лиц, прекративших участие в военных действиях, со стороны украинских вооруженных сил, которые мы задокументировали", – цитирует Богнер AFP.

Глава миссии указала, что в большинстве случаев преступления совершались сразу после взятия военных в плен. При этом свидетельств того, что украинские власти каким-либо образом пытались наказать виновных, у Богнер и членов миссии нет.

Вместе с тем правозащитница выразила озабоченность убийствами 15 военнопленных украинцев.

До этого в Сети распространилось видео с расстрелом ВСУ, предположительно, троих российских военнослужащих. На видео говорящий на украинском языке военный с автоматом в руках спросил у лежащего на снегу пленного, из какого он подразделения.

Позже в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) назвали видеозапись с расстрелом российских военнопленных ВСУ подлинной.



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