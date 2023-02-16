Москалькова получила ответ ООН на жалобу об отношении Киева к военнопленным

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила ответ от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на жалобу об отношении Киева к военнопленным. Об этом омбудсмен сообщила в своем телеграм-канале.

"Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой и ее готовность подключиться к решению данной проблемы", – написала Москалькова.

По словам омбудсмена, главной целью является недопущение применения насилия, а также преступных действий против военнопленных и их родственников из России.

В середине января этого года Москалькова выступила с призывом к ООН, Красному Кресту и украинскому омбудсмену потребовать от властей Украины перестать применять пытки в отношении российских военнопленных.

Омбудсмен заявила, что родственники племенных военнослужащих предоставили ей кадры с издевательствами над ними. Москалькова отметила, что с анонимных аккаунтов неизвестные демонстрируют матерям издевательства над их сыновьями и требуют выкупа, угрожая убийством.

По факту издевательств над военнопленными правоохранители организовали проверку. Их действия оценят в правовом поле, отметили в СК.

Позже пресс-секретарь ООН Равина Шамдасани заявила, что ведомство получило видео, представленное Россией, на котором демонстрируются нарушения прав человека украинскими военными в отношении российских пленных.



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