На Украине нашли живыми 22 россиян, считавшихся пропавшими без вести – Москалькова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ

На Украине благодаря совместной работе правозащитников российской и украинской стороны удалось найти 22 россиян, которые до этого считались без вести пропавшими. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи в Анкаре с коллегами из Турции и Украины.

"В ноябре прошлого года <...> мы обменялись списками без вести пропавших и попросили друг друга оказать помощь в поиске с учетом возможностей своего мандата. И вот сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы", – цитирует ее РИА Новости.

Российский омбудсмен подчеркнула, что стороны не прекращают сотрудничество по этому вопросу. Так, некоторые из найденных военнослужащих ВС РФ уже вернулись домой.

Москалькова также коснулась работы Международного комитета Красного креста в зоне боевых действий, отметив, что от организации требуется помощь медицинского характера по запросам правозащитников.

31 декабря Минобороны РФ сообщало о возвращении из украинского плена 82 российских военных. Отмечалось, что в плену им грозила смертная казнь. На Родине же они пройдут реабилитацию в больницах военного ведомства.



82 российских военных вернулись из украинского плена – МО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!