СК зафиксировал новые факты издевательств над российскими военнопленными на Украине

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Следственный комитет РФ зафиксировал новые факты издевательств над российскими военнопленными на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Вернувшиеся из украинского плена военные рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов. СК зафиксировал их показания, которые свидетельствуют о том, что представители Украины грубо нарушали требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания.

В частности, один из военнослужащих сообщил, что во время допросов его не раз избивали руками и ногами. У него полностью выбиты верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, он не видел, поскольку на голову был надет мусорный пакет.

Другой военнослужащий сообщил, что в плену ему скотчем завязали глаза. Его допрос продолжался на протяжении 10 суток, во время которых его не кормили и не давали спать, а только задавали вопросы и били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, а также применяли пытки током.

В результате ему отбили колени, сломали пальцы. Его правый глаз стал плохо видеть, а правое ухо – плохо слышать. Кроме того, по его словам, военнослужащие националистического батальона "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ), которые проводили допрос, угрожали ему, что зарежут или застрелят.

Сотрудники СК России дадут правовую оценку каждому такому случаю.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле "60 на 60". В Минобороны тогда отметили, что военнослужащим в украинском плену грозила смертельная опасность. Россиян пообещали доставить в Москву для прохождения лечения и реабилитации.



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