В МО РФ сообщили об обмене пленными с Киевом по формуле "60 на 60"

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Минобороны РФ провело новый обмен пленными с Киевом по формуле "60 на 60". Об этом сообщили в военном ведомстве.

"6 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность", – говорится в сообщении.

Отмечается, что освобожденные российские военные будут доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации. В столице они пройдут лечение и реабилитацию. В настоящее время они получают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

1 декабря на родину вернулись 50 российских военнослужащих, попавших в плен на Украине. Факт обмена подтвердили в министерстве обороны России.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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