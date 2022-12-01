В МО РФ рассказали о возвращении 50 военных из украинского плена

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

50 российских военнослужащих вернулись из украинского плена. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным министерства, в плену им грозила смертельная опасность. Бойцов направят самолетами в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях Минобороны.

Освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин рассказал, что Россия произвела обмен по формуле "50 на 50". Он поведал, что среди освобожденных 12 солдат из Донецкой Народной Республики, восемь – из Луганской.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными российскими военными

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