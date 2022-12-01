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Новости

14:48

Политика

Врио главы ДНР сообщил об очередном обмене пленными с Украиной

Фото: ТАСС/Река Александр

Между Россией и Украиной произошел обмен военнопленными, он реализовался по формуле "50 на 50". Об этом в своем телеграм-канале рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Так, 50 российских военных вернулись на родину, столько же бойцов ВСУ Россия вернула украинской стороне. Отмечается, что среди освобожденных было 12 солдат из ДНР, а также восемь из ЛНР.

Прошлый обмен военнопленными состоялся 25 ноября. Он был совершен по формуле "9 на 9". Среди освобожденных российских бойцов был один из Донецкой Народной Республики.

Российская сторона продолжает специальную военную операцию на Украине. О ее начале объявил Владимир Путин в ночь на 24 февраля.

В Россию вернулись 50 военнопленных с Украины

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика

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