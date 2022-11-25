Вернувшиеся из украинского плена военнослужащие РФ спели российский гимн

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, спели государственный гимн России. Кадры возвращения военных показало министерство обороны РФ.

Один из военнослужащих рассказал журналистам, что во время нахождения в плену боевики ВСУ заставляли их учить украинские песни, а также постоянно держали на холоде.

Накануне Россия осуществила обмен военнопленными с Украиной. На Родину вернулись 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность.

Бойцов доставили в Москву на самолетах военно-транспортной авиации. В столице они пройдут курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Минобороны РФ опубликовало видео с освобожденными российскими военными

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