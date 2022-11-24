Батальон из бывших украинских военнопленных создали в ДНР

Фото: Минобороны РФ

Батальон из бывших военнопленных Украины создан в Донецкой Народной Республике, сообщил представитель силовых структур области.

"Батальон, в состав которого вошли украинские военнопленные, уже полностью сформирован. Ребята уже готовы отправиться на передовую", – цитирует его ТАСС.

По словам представителя силовых подразделений, батальон будет содержать 50 бывших украинских военнослужащих, которые по своему желанию перешли на сторону республики.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ВСУ намеренно расстреляли более 10 российских военнопленных. В интернете распространился ролик, на кадрах которого видно, как украинские боевики требуют от россиян сдать оружие, после чего укладывают их на землю и расстреливают.



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